Москва, , 15:45 — REGNUM Раздел активов Сбера и VK путем выхода последнего из состава совместного предприятия «О2О Холдинг» и покупки 100% акций службы доставки Delivery Club произошел в оптимальное для рынка время. Как отмечают аналитики, он выгоден для всех участников процесса и позволит каждому сосредоточиться на развитии в определенном направлении.

VK Дарья Драй © ИА REGNUM

Сегодня, 23 августа, VK объявил о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг». Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. VK и Сбер остаются стратегическими партнерами, в дальнейшем планируется передать Delivery Club Яндексу в рамках сделки по приобретению контентных платформ Дзен и Новости.

«Консолидация доставки еды в руках Яндекс чём-то напоминает текущую ситуацию с такси, когда Яндекс стал практически монополистом», — считает генеральный директор Remain Дмитрий Клапша. VK, по его словам, делает фокус на медийные активы, поэтому им интересны Новости и Дзен, которые они, судя по всему, интегрируют во Вконтакте. «Яндекс, в свою очередь, развивает универсальное приложение Яндекс Go, со всеми сервисами по доставке и такси», — добавил эксперт.

По мнению экспертов, действия компаний вполне логичны и профессиональны с точки зрения менеджмента партнеров-гигантов и выведет их сотрудничество на новый уровень.

«Сделка Сбера и VK давно обсуждалась, так что ничего неожиданного в ней нет, стороны просто разделили активы наилучшим для себя образом. VK получил сервис, который необходим ему для сделки с Яндексом, банку же достался самый успешный из сервисов Самокат, который, как мы видим, дает хорошие показатели по количеству заказов», — заявила «Прайм» основатель «PR-агентства Ольги Карауловой» Ольга Караулова. По ее словам, эмоционально складывается впечатление взвешенного стратегического партнёрства, благодаря которому каждая из сторон получила то, то ей нужно.

Представитель компании Nikoliers Марат Мурадян уверен, что с точки зрения репутации компании завершили партнерство вполне дружественно. «Думаю, что они продолжат развивать какие-то совместные направления. Раздел активов дал возможность мирно договориться и получить каждой компании ликвидную часть. Сберу, например, который занимается e-com, остался привлекательный «Самокат». По результатам исследования Data Insight Самокат занимает 1-е место среди конкурентов по количеству заказов на протяжении 2022 года. Самокат удерживает лидерство по этому показателю на протяжении двух лет. По данным BHT-исследования Tiburon Research, Самокат является самым узнаваемым брендом среди сервисов доставки продуктов питания», — резюмировал эксперт.