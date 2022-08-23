Эксперты: сотрудничество Сбера и VK выходит на новый уровень
Москва, 23 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Раздел активов Сбера и VK путем выхода последнего из состава совместного предприятия «О2О Холдинг» и покупки 100% акций службы доставки Delivery Club произошел в оптимальное для рынка время. Как отмечают аналитики, он выгоден для всех участников процесса и позволит каждому сосредоточиться на развитии в определенном направлении.
Сегодня, 23 августа, VK объявил о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг». Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. VK и Сбер остаются стратегическими партнерами, в дальнейшем планируется передать Delivery Club Яндексу в рамках сделки по приобретению контентных платформ Дзен и Новости.
По мнению экспертов, действия компаний вполне логичны и профессиональны с точки зрения менеджмента партнеров-гигантов и выведет их сотрудничество на новый уровень.
Представитель компании Nikoliers Марат Мурадян уверен, что с точки зрения репутации компании завершили партнерство вполне дружественно. «Думаю, что они продолжат развивать какие-то совместные направления. Раздел активов дал возможность мирно договориться и получить каждой компании ликвидную часть. Сберу, например, который занимается e-com, остался привлекательный «Самокат». По результатам исследования Data Insight Самокат занимает 1-е место среди конкурентов по количеству заказов на протяжении 2022 года. Самокат удерживает лидерство по этому показателю на протяжении двух лет. По данным BHT-исследования Tiburon Research, Самокат является самым узнаваемым брендом среди сервисов доставки продуктов питания», — резюмировал эксперт.