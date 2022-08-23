Москва, 23 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Рецессия в российской экономике продолжится во второй половине 2022 года и первой половине 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявила профессор департамента финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Татьяна Погодина.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Вместе с тем Минэкономразвития РФ и ЦБ улучшили свои экономические прогнозы на 2022 год, что обусловлено в числе прочего внутренней сбалансированностью экономики, — сказала она. — Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, в России, по данным Росстата, в июне 2022 года уровень безработицы составил 3,9%, что является самым низким показателем за период с 2018 года. Также наблюдался рост среднемесячной начисленной заработной платы за январь–май 2022 года на 12,1%».

При этом она подчеркнула, что наиболее негативное влияние на развитие потребительского рынка оказывает инфляция.

«Индекс потребительских цен, по данным Росстата, в июле 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 110,98%», — сказала Погодина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что кризисные явления в российской экономике, скорее всего, будут носить затяжной характер.