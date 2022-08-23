Москва, 23 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Российская компания «Яндекс» не будет передавать VK домен yandex.ru вместе с сервисами «Новости» и «Дзен», сообщил РИА Новости источник, близкий к сделке.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«Существуют два способа для продажи: продать домен полностью или сделать перенаправление. Продать весь домен нельзя — на нем живет весь «Яндекс». Поэтому в течение переходного времени будет перенаправление на сайт dzen.ru, который будет принадлежать VK», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, контентные платформы «Дзен» и «Новости» станут собственностью корпорации VK, обязывающие документы о сделке подписаны с компанией «Яндекс».

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