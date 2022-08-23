Уфа, , 15:54 — REGNUM Возгорание железнодорожного состава произошло на третьем маневровом пути станции «Косяковка» в Башкирии. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Грузовой поезд

Сообщается, что информацию о происшествии спасатели получили днем 23 августа. По тревоге были подняты 11 спасателей на трех единицах техники.

Отмечается, что на одном из железнодорожных составов произошла сработка системы пожаротушения. Прибыв на место происшествия, спасатели выявили задымление двигателя. Сотрудники спасательного ведомства оперативно ликвидировали возгорание на площади шесть кв. метров.

К счастью обошлось без пострадавших.

«Задержки пассажирских и грузовых поездов не допущено», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.