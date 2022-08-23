Иваново, , 15:43 — REGNUM Бывший глава Службы ветеринарии Ивановской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона и бывший начальник БГУ ИО «Ивановская городская станция по борьбе с болезнями животных» предстанут перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере, а также мошенничестве. Об этом сообщили 23 августа в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. Кроме того, экс-глава Службы ветеринарии обвиняется в четырех эпизодах взятки и мошенничества.

Материалы уголовного дела Sledcom.ru

Как полагает следствие, в декабре 2019 — июне 2020 года обвиняемые получили от директора компании по производству продукции из мяса птицы взятку в сумме 300 тысяч рублей.

«Денежные средства предназначались для организации бесперебойного производства продукции на птицеводческом предприятии с соблюдением ветеринарных правил, и избежание неблагоприятных последствий в связи с возможными неоднократными проверками и выявлением недочетов по ветеринарии», — уточнили в СК.

Кроме того, в 2020 году обвиняемые получили от предпринимателя 45 тысяч рублей за покровительство, которое фактически оказать не могли.

Также, уточнили в СК, экс-начальник службы ветеринарии в 2018–2020 годах получал от начальников районных станций по борьбе с болезнями животных денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе. По данным следователей, всего сотрудники передали руководителю около 180 тысяч рублей. Ещё 385 тысяч рублей на тот момент главный ветеринар региона похитил у мужчины, пообещав ему помощь в получении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства его супругой — индивидуальным предпринимателем.

Уголовное дело готовится к передаче в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области суд признал виновным в получении взятки главу ветеринарной службы Грибановского района.