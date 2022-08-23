Посёлок Антропово, Костромская область, 23 августа, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Бюджетные организации Межевского района Костромской области уличили в нарушении трудовых прав детей. Об этом сообщает прокуратура региона.

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Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном органе, восемь несовершеннолетних устроились на подработку в учреждения культуры и образования района летом 2022 года. Они помогали воспитателям следить за детьми, находящимся на каникулах.

В одной из организаций школьнице не доплатили за 6,3 часа, отработанных сверх нормы. Во втором случае семерым несовершеннолетним неверно рассчитали компенсацию за неиспользованный отпуск.

В адрес руководителей учреждений внесли представления. В случае, если организации не захотят исправить нарушения, надзорный орган обратится в суд.