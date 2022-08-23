Ереван, , 15:43 — REGNUM У Армянского общества много вопросов в связи с решением властей Армении открыть КПП на границе с Азербайджаном для желающих отправиться в Нахичеванскую Автономную Республику. Об этом 23 августа заявил журналистам бывший министр обороны Армении глава парламентской фракции оппозиционной партии «Армения» Сейран Оганян.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он прокомментировал сообщение, что пропускные пункты установят Ерасхе Араратской области, Сотке Гегаркуникской области и возле села Караундж Сюникской области.

«В Армении есть Национальное собрание — законодательный орган, и исполнительная власть подотчетна ему. Любой шаг, который предпринимается без согласования с законодательным органом, без участия соответствующих комиссий, неприемлем для нас», — сказал Оганян.

Он подчеркнул, что недопустимо устанавливать пограничные КПП в обход регламента, который предусмотрен законодательством республики.

Напомним, 4 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские граждане уже могут пользоваться армянской территорией для поездок в Нахичевань и обратно. Он добавил, что их безопасность гарантируется.

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