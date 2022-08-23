Ереван, 23 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. У Армянского общества много вопросов в связи с решением властей Армении открыть КПП на границе с Азербайджаном для желающих отправиться в Нахичеванскую Автономную Республику. Об этом 23 августа заявил журналистам бывший министр обороны Армении глава парламентской фракции оппозиционной партии «Армения» Сейран Оганян.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

Он прокомментировал сообщение, что пропускные пункты установят Ерасхе Араратской области, Сотке Гегаркуникской области и возле села Караундж Сюникской области.

«В Армении есть Национальное собрание — законодательный орган, и исполнительная власть подотчетна ему. Любой шаг, который предпринимается без согласования с законодательным органом, без участия соответствующих комиссий, неприемлем для нас», — сказал Оганян.

Он подчеркнул, что недопустимо устанавливать пограничные КПП в обход регламента, который предусмотрен законодательством республики.

Напомним, 4 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские граждане уже могут пользоваться армянской территорией для поездок в Нахичевань и обратно. Он добавил, что их безопасность гарантируется.