Москва, , 15:40 — REGNUM Состояние многих рынков сегодня не стабильное, в том числе рынок энергоресурсов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Добыча нефти ptra

«Нынешняя ситуация создаёт напряженность и инфляционные ожидания. Санкции перенаправляют потоки поставок.

Мировая рецессия вносит свою лепту в объемы потребления. Данные три факта тянут рыночные механизмы рынка энергоресурсов в совершенно разные направления.

К тому же отопительный сезон впереди для большей части потребителей нефти. Задача для экспортёров нефти занять правильную позицию сейчас не из лёгких.

Но то, что цена на нефть к концу года может вырасти, можно спрогнозировать уже сейчас», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что мировой нефтяной рынок поразила шизофрения.

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