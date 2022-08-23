Кострома, , 15:51 — REGNUM Жителя Ивановской области будут судить за незаконный отстрел трёх лосей в Костромской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Лось

По версии следствия, 34-летний профессиональный охотник прибыл в Антроповский район Костромской области в январе 2022 года. В этот период добыча животных в лесу была запрещена, о чём он знал. Несмотря на это мужчина застрелил самку и двух самцов. Ущерб, нанесённый дикой природе, составил почти 900 тысяч рублей.

Обвиняемый возместил ущерб в ходе предварительного следствия. Несмотря на это дело о незаконной охоте направили в суд, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Костромской области рассматривалось аналогичное дело. Костромича признали виновным в убийстве 6 лосей из незарегистрированного оружия. Суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей. Ещё один спор между департаментом природных ресурсов и осужденным будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. Чиновники намерены заставить горожанина заплатить 1,6 млн рублей штрафа за лосей, которые могли бы родиться от убитых им самок.

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