Москва, , 15:38 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА не ведёт переговоры о переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа. Об этом 23 августа заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Кристиан Нобоа Светлана Бекетова

«Никаких переговоров с «Сочи» по Кристиану клуб не вёл и вести не собирается», — приводит слова Брейдо «Чемпионат».

Он добавил, что в ЦСКА считают свой состав в центре поля укомплектованным.

Ранее сообщалось, что 37-летний Нобоа хочет перейти в ЦСКА, но «Сочи» его не отпускает.

Читайте ранее в этом сюжете: Нобоа заявил, что готов перейти в ЦСКА, но «Сочи» не отпускает