Москва, 23 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА не ведёт переговоры о переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа. Об этом 23 августа заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Светлана Бекетова Кристиан Нобоа

«Никаких переговоров с «Сочи» по Кристиану клуб не вёл и вести не собирается», — приводит слова Брейдо «Чемпионат».

Он добавил, что в ЦСКА считают свой состав в центре поля укомплектованным.

Ранее сообщалось, что 37-летний Нобоа хочет перейти в ЦСКА, но «Сочи» его не отпускает.