Париж, 23 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Телефонный разговор был проведен в продолжение недавних переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Министры обсудили вопросы отправки миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — говорится в заявлении МИД Франции.

Франция поддерживает быстрое направление миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями генерального директора организации.

Как сообщало ИА REGNUM, поскольку зима медленно приближается, а с ней возникают опасения по поводу энергетических мощностей Франции, министр экологического перехода страны спешит успокоить французов.

Читайте также: «Газа хватит на зиму» — министр экологического перехода Франции