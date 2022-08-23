Чебоксары, , 15:36 — REGNUM Прощание с главой города Чебоксары Олегом Кортуновым, который скончался 22 августа на 39-м году жизни, пройдёт 24 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в столичной мэрии.

Олег Кортунов https://gs.cap.ru/

В Чувашии продолжают выражать соболезнования в связи со скоропостижной смертью главы Чебоксар, спикера горсобрания Олега Кортунова. Председатель Госсовета Чувашии, экс-глава Чебоксар Леонид Черкесов, который знал коллегу «много лет», отметил, что для «всех это невосполнимая утрата».

«Олег ушёл от нас слишком рано, но запомнился как ответственный, искренне переживающий за своё дело управленец. Будучи главой Чебоксар, он делал всё возможное, чтобы столица республики развивалась и процветала, а горожане гордились ею, любили свой дом. Его умение принимать взвешенные и правильные управленческие решения всегда пользовались уважением не только у коллег, но и всех жителей Чебоксар», — отметил спикер регионального парламента.

Леонид Черкесов также подчеркнул, что Олег Кортунов был умным, жизнерадостным и добрым человеком, проявлял чуткость к проблемам жителей, «никогда никому не отказывал в помощи»:

«Он умел располагать к себе, его улыбка всегда дарила тёплые эмоции, общение с ним придавало сил и энергии».

Соболезнование также выразил председатель Ульяновской городской думы Илья Ножечкин, который «с глубокой грустью» узнал о смерти Олега Кортунова.

«Это был интересный, порядочный, добрый человек. Профессионал, которого ценили. Политик, у которого, уверен, было большое будущее. Горько, когда товарищи уходят в таком молодом возрасте».

В администрации Чебоксар отмечают, что прощание с Олегом Кортуновым состоится 24 августа во Дворце культуры имени Якова Ухсая, отпевание пройдёт в Покровско-Татианинском соборе.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2015 году Олег Кортунов стал депутатом горсобрания Чебоксар, возглавлял комиссию по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории. 8 октября 2020 года избран главой города Чебоксары — председателем Чебоксарского городского собрания депутатов. Умер в возрасте 38 лет вечером 22 августа.

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