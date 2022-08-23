С главой Чебоксар Олегом Кортуновым простятся 24 августа
Чебоксары, 23 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Прощание с главой города Чебоксары Олегом Кортуновым, который скончался 22 августа на 39-м году жизни, пройдёт 24 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в столичной мэрии.
В Чувашии продолжают выражать соболезнования в связи со скоропостижной смертью главы Чебоксар, спикера горсобрания Олега Кортунова. Председатель Госсовета Чувашии, экс-глава Чебоксар Леонид Черкесов, который знал коллегу «много лет», отметил, что для «всех это невосполнимая утрата».
Леонид Черкесов также подчеркнул, что Олег Кортунов был умным, жизнерадостным и добрым человеком, проявлял чуткость к проблемам жителей, «никогда никому не отказывал в помощи»:
Соболезнование также выразил председатель Ульяновской городской думы Илья Ножечкин, который «с глубокой грустью» узнал о смерти Олега Кортунова.
В администрации Чебоксар отмечают, что прощание с Олегом Кортуновым состоится 24 августа во Дворце культуры имени Якова Ухсая, отпевание пройдёт в Покровско-Татианинском соборе.
Как сообщало ИА REGNUM , в 2015 году Олег Кортунов стал депутатом горсобрания Чебоксар, возглавлял комиссию по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории. 8 октября 2020 года избран главой города Чебоксары — председателем Чебоксарского городского собрания депутатов. Умер в возрасте 38 лет вечером 22 августа.