Москва, , 15:35 — REGNUM Половина отечественного модного рынка к 2030 году — это не предел, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Показы проекта «Территория Русской моды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Немало российских фирм выдают себя за иностранные. Такая практика стала обычным делом, это маркетинг.

Некоторые будут удивлены, но такие узнаваемые и успешные бренды как Carlo Pazolini, O’stin, «Спортмвстер», Ralf Ringer, и др. — эти привычные бренды имеют российские корни.

Поэтому отечественный модный рынок для обывателя с уходом иностранных компаний кардинально не изменится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов заявил, что отечественные производители модной индустрии имеют все шансы занять половину потребительского рынка к 2030 году.

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