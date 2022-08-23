Москва, 23 августа 2022, 15:35 — REGNUM Половина отечественного модного рынка к 2030 году — это не предел, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов заявил, что отечественные производители модной индустрии имеют все шансы занять половину потребительского рынка к 2030 году.
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