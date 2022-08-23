Москва, 23 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Половина отечественного модного рынка к 2030 году — это не предел, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды»

«Немало российских фирм выдают себя за иностранные. Такая практика стала обычным делом, это маркетинг.

Некоторые будут удивлены, но такие узнаваемые и успешные бренды как Carlo Pazolini, O’stin, «Спортмвстер», Ralf Ringer, и др. — эти привычные бренды имеют российские корни.

Поэтому отечественный модный рынок для обывателя с уходом иностранных компаний кардинально не изменится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов заявил, что отечественные производители модной индустрии имеют все шансы занять половину потребительского рынка к 2030 году.

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