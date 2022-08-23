Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге для детей из Мариуполя завершилась последняя летняя смена в лагере «Дружных». Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов с отдыхающими детьми в лагере «Дружных» Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Отдых для юных мариупольцев начался в Петербурге 23 июня. Северную столицу за это время посетили более 1500 школьников из Донецкой Народной Республики. С ними приезжали и более 80 педагогов в качестве сопровождающих.

«Ребята отдохнули, восстановились, познакомились с Петербургом. Мы старались сделать эту поездку для них незабываемой. Надеюсь эти летние впечатления останутся в их сердце надолго», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Организаторы старались сделать отдых школьников интересным и познавательным. Для них устраивали тематические дни, организовывали экскурсии и посещение городских праздников. Так, в рамках первой смены ребята посетили городской праздник выпускников «Алые паруса», другой смене показали репетицию главного военно-морского парада в Кронштадте.

«Лето заканчивается, но петербургские каникулы для юных мариупольцев будут продолжаться. Планируем принимать школьников из города-побратима в осенние и зимние каникулы», — заключил Беглов.

Глава города добавил, что Петербург намерен укреплять сотрудничество и дальше. Городу-побратиму Мариуполю помогут в организации учебного процесса в новом году.

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