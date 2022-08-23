Саратов, 23 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Уроженец Саратовской области Александр Марухин погиб в ходе специальной военной операции по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации территории бывшей УССР. Руководство региона 23 августа выразило соболезнования родным и близким военнослужащего.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

«Александр Сергеевич Марухин встал на защиту безопасности своей страны. Ответственный и мужественный человек. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», — принес глубочайшие соболезнования родным погибшего временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин.

Бывший глава Саратова Михаил Исаев скорбит, что еще один саратовец погиб при исполнении воинского долга.

«Мы всегда будем помнить о его подвиге, который он совершил ценой собственной жизни», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, Указ о награждении медалью Суворова военнослужащего из Красноармейского района Саратовской области Василия Родина, участвующего в специальной военной операции России на территории бывшей УССР, подписал президент России Владимир Путин.

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