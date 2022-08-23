Ереван, , 15:32 — REGNUM Руководство Армении сдаёт под контроль Баку город Лачин (Бердзор) и соседние сёла намного раньше положенного срока, так как сговорились с азербайджанской стороной. Об этом 23 августа заявил журналистам бывший министр обороны Армении глава парламентской фракции оппозиционной партии «Армения» Сейран Оганян.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, согласно трёхстороннему соглашению от ноября 2020 года, планировалось передать Баку в течение трёх лет. Несмотря на это, Азербайджан уже строит новую дорогу в этот район, а армянская сторона досрочно решила сдать территорию.

Оганян хочет спросить у премьер-министра Армении Никола Пашиняна, почему тот заключил «устные договорённости» с Баку.

Стоит отметить, что жителям Нагорного Карабаха, проживающих в населённых пунктах, примыкающих к Лачинскому коридору, предписано покинуть территорию до 25 августа. При этом там уже отключили водоснабжение и электрообеспечение, и населению приходится уезжать раньше.

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