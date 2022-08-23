Владикавказ, , 15:31 — REGNUM В Северной Осетии упорядочили поток грузового автотранспорта, следующего через границу с Грузией. Для управления им создана и действует электронная очередь. Чтобы в ней зарегистрироваться, необходимо оформиться на одном из трех постов, специально установленных на территории республики.

Один из них оформляет транспорт, прибывающий из Кабардино-Балкарии. Он установлен у селения Иран. Второй, расположенный у селения Алханчурт, рассчитан на фуры, направляющиеся из Ингушетии.

Третий — создан для транспорта, прибывающего из Грузии и убывающего из РФ, а также не покидающего территорию Северной Осетии, и для транспортных средств, находящихся на территории республики, и выезжающих из РФ через МАПП «Верхний Ларс». Пост размещен на 14-м километре Военно-Грузинской дороги в районе селения Чми. При пересечении любого из этих постов водителя зарегистрируют в электронной очереди и присвоят порядковый номер с указанием времени регистрации. После этого он сможет отслеживать свою позицию в очереди по интернету.

«Отслеживать продвижение очереди можно будет в режиме онлайн на сайте codd15.ru. При достижении зеленой зоны электронной очереди транспортное средство может направляться на МАПП «Верхний Ларс», — уточнили порядок процедуры в пресс-службе главы и правительства РСО-Алании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии давно пытаются решить проблему автотранспорта, в большом количестве скапливающегося на границе с Грузией и ожидающего своей очереди на её пересечение неделями. По данным на 22 августа 2022 года, очередь из большегрузов состояла из 1390 автомашин.

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