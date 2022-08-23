Мадрид, , 15:30 — REGNUM Национальная полиция Испании задержала в Мадриде девять человек, принадлежащих к молодежной банде Dominican Don’t Play, подозреваемых в убийстве 20-летнего мужчины, совершенного год назад в мадридском районе Чамартин. Об этом пишет агентство EFE.

Мадрид Ángela Ojeda Heyper

Отмечается, что пятеро из задержанных — несовершеннолетние.

Как сообщило Главное управление Национальной полиции, события произошли 19 августа 2021 года, когда нападавшие, связанные с бандой, напали на молодого человека, нанеся ему несовместимые с жизнью травмы.