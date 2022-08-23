Самара, 23 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Запрет на посещение лесов продлён до 29 августа включительно в Самарской области. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба областного министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Сообщается, что запрет был продлен в связи с высоким классом пожарной опасности в лесах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с 15 апреля по 15 октября действует особый режим для предотвращения лесных пожаров. За несоблюдение этого режима гражданам грозят крупные штрафы. Гражданам запрещено находится в лесах, въезжать в леса на автотранспортных средствах.