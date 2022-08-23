Воронеж, , 15:28 — REGNUM Рыбак застрелил арендатора пруда в Семилукском районе Воронежской области, сообщили 23 августа в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 августа в селе Старая Ольшанка. По предварительным данным, 47-летний мужчина заметил на берегу арендованного им труда неизвестного, ловившего рыбу сетью. Он потребовал прекратить ловлю, однако мужчина выстрелил в него из неустановленного пока оружия, а затем скрылся.

Мужчину пытались доставить в больницу, однако он скончался в автомобиле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.