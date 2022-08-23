Москва, 23 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Инвестирование в туристскую инфраструктуру российских регионов России набирает темпы, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова.

Pedro Ribeiro Simões Туристы

«В 2023 году прирост существенный — 1,5 раза, кроме того, растет число регионов получающих гранты на развитие.

Такая туристская политика довольно эффективна, так как идет постоянное развитие регионального турпродукта и в том числе за счет создания новых туристских маршрутов и аттракций.

Особенно это важно для малых исторических городов и деревень, где иногда трудно найти другие источники кроме бюджетных средств.

Вместе с тем вложенные средства способствуют активизации туризма и роста доходов отдельно взятого региона России», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отобрано 48 регионов России для получения грантовой поддержки проектов в сфере туризме в 2023 году.

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