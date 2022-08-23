Барселона, Испания, , 15:26 — REGNUM Водитель, арестованный 21 августа как предполагаемый виновник наезда на восьмерых велосипедистов в Кастельбисбале (провинция Барселона), двое из которых погибли, а третий находится в критическом состоянии, был доставлен в суд. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на полицию Каталонии.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Отмечается, что 41-летний мужчина из Мартореля (провинция Барселона), был доставлен из полицейского участка в суд.

Сообщается также, что задержанный уже имел приводы в полицию за нарушение правил дорожного движения.