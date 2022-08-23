Москва, , 15:26 — REGNUM В Москве состоялась финальная игра третьего тура всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний», организованной Российским обществом «Знание». 50 команд из 11 городов страны сразились в трехчасовом поединке. Тройку лидеров возглавила команда «Италия Виталия» из Уфы, на втором месте «Бонни и Клайд» из Балакова, а на третьем месте расположилась «Шевелись, Плотва!» из Санкт-Петербурга.

Лига Знаний Пресс-служба Общества «Знание»

По приглашению Общества «Знание» в Москву прибыли 50 сильнейших команд из 11 городов страны. В финале состязались 18 команд из Санкт-Петербурга, 14 из Уфы, по четыре команды из Владивостока и Балакова, три команды из Москвы, две из Уссурийска, а также коллективы из Казани, Калуги, Саратова, Туймазов и Тамбова. Эти команды с успехом преодолели отборочные игры, полуфинал третьего сезона и ворвались в долгожданный для всех финал. И теперь состязались в находчивости и смелости, эрудиции и интуиции, умении логично мыслить и принимать быстрые решения, а также в сплоченности и доверии друг другу.

Игра состояла из семи раундов: блиц-разминка, вопросы на логику, «Стоп, снято» по фрагментам и саундтрекам из фильмов, «Железные нервы» с возможностью сделать ставку на ответ и получить или проиграть дополнительный балл, «Хардкор» с самыми сложными вопросами игры, тематический раунд и заключительный «Последний шанс» со ставками на ответы.

Участники отвечали на разнообразные и часто неожиданные вопросы из всех областей знаний: математики и искусства, истории и спорта, кино и медицины, и даже культуры Японии и Китая. Теперь все зрители и участники игры знают, что витражи в церковных окнах можно читать как комиксы, в Японии осталось всего около тысячи гейш, а дирижабли когда-то называли «сплошным надувательством».

Тематический раунд в этот раз был посвящен празднику — Дню российского флага, который также отмечается 22 августа. В нем знатоки отвечали на вопросы из истории триколора.

Раунд «Хардкор» провел знаменитый знаток, участник интеллектуальных игр Максим Поташёв — консультант, бизнес-тренер, генеральный директор RP Consulting, президент Федерации спортивного бриджа России. Он задал три вопроса, для подготовки ответа на которые у команд было по 120 секунд. Самым забавным вопросом от мэтра стала просьба угадать, как на профессиональном сленге инструкторы называют дайверов-неофитов, которых при первых погружениях приходится придерживать за вентиль баллона. Аналогию с чайными пакетиками удалось провести большинству команд.

Максим Поташёв назвал несколько причин заниматься интеллектуальными играми: «Во-первых, интеллектуальные игры — это способ сохранить интеллект и гибкость ума до глубокой старости, это подтверждают и научные исследования. А во-вторых — это путь к приобретению новых знакомств и общению». А игрокам, которые только начинают свой путь на этом поприще, мастер посоветовал запастись терпением и пониманием, что невозможно победить всех и сразу.

По итогам напряженного интеллектуального поединка в десятку сильнейших команд третьего тура попали: 10-е место — «Крупская без Надежды», Санкт-Петербург; 9-е место — «Алиса, миелофон у меня», Москва; 8-е место — «И ты, боржоми?!», Уфа; 7-е место — «Попугай Беринга», Уфа; 6-е место — «Тупосторонний мир», Москва; 5-е место — «Юркие лисички», Санкт-Петербург; 4-е место — «#47», Уфа.

В тройку лидеров вошли: «Шевелись, Плотва!», Санкт-Петербург, 3-е место; «Бонни и Клайд», Балаково, 2-е место; «Италия Виталия», Уфа — 1-е место.

Награды десяти лучшим командам вручили Максим Поташёв и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«С удовольствием приветствую всех в финале, многие команды здесь уже не первый раз. Приятно видеть такую волю к победе, вы уже победители! И очень радует, что наша интеллектуальная викторина стремительно растет, шагает по стране: меньше чем за год она смогла увлечь свыше 36 тысяч участников из 870 городов. Совсем скоро, 19 сентября, нас ждет Гранд-финал — игра за звание лучшей команды «Лиги Знаний» в первом сезоне. И сразу в октябре мы запустим второй сезон. Причем одновременно также стартуют «Школьная Лига Знаний» и «Студенческая Лига Знаний». Заявки можно подавать уже сейчас. А еще нас ждет много нововведений по форматам и правилам. Но об этом вы узнаете позже», — пообещал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль .

Десять команд — победителей игры прошли в Гранд-финал первого сезона «Лиги Знаний». Он состоится осенью и объединит 48 команд — по десять победителей трех финалов, трех победителей секретных игр, а также команды — лидеры рейтинговой таблицы всего сезона. Полный список финалистов будет опубликован на сайте проекта.

Андрей Демченко из команды «Италия Виталия», занявшей первое место по итогам этого финала, поделился своими впечатлениями после игры: «Для нас это оказалось довольно неожиданным. Мы рады, что много команд из Уфы прошли в финал, а теперь — и в Гранд-финал. Мы благодарны Обществу «Знание» за этот проект, так как он уникальный и аналогов ему нет».

«Главный совет тем, кто только приходит играть впервые: не бояться. Да, поначалу все участники кажутся гораздо умнее, но с годами игры приходит умение быстро понять вопрос и отыскать в нем ключевые слова, которые помогут прийти к ответу», — рассказал капитан команды «Бонни и Клайд» из Балакова Сергей Бородько.

«Пока нельзя сказать, что мы нашли свою удачу, так как результаты финалов у нас неровные. Кстати, сегодня мы впервые играем в финале с нашим капитаном, и, возможно, именно это принесло нам удачу. Мы играем в различные интеллектуальные игры уже лет пять, поэтому знаем, что подготовиться ко всем вопросам просто невозможно. Нужно просто включать логику и думать в процессе игры», — отметил участник команды «Шевелись, Плотва!» из Санкт-Петербурга Анатолий Харкевич . Сегодня команда заняла третье место и прошла в Гранд-финал.

В качестве призов десять лучших команд финала получают возможность отправиться в «Большое путешествие» по России — они смогут посетить одну из туристических жемчужин нашей страны: Камчатку, Байкал, Алтай, Сахалин или другие места по выбору победителей. Остальные 40 команд получили в награду туры по родным регионам. Победители финала, три лучшие команды, также получили ценные награды: мини-проекторы, умные колонки, фитнес-трекеры.

Победители прошедших игр, побывавшие в путешествиях, неизменно отмечают яркие эмоции и множество впечатлений, которые наполняли их в турах по Сахалину, Байкалу, Курилам, Карелии и Сибири.

Всероссийская интеллектуальная викторина постоянно развивается, вовлекая участников из разных городов и сел страны, участников разных возрастов и поколений. Уже открыта регистрация на участие в школьной и студенческой «Лигах Знаний». Регулярные интеллектуальные сражения подарят юным участникам не только полезные призы, но и, что особенно важно, новых друзей и новые знания.

Всероссийская интеллектуальная викторина «Лига Знаний» проходит бесплатно в формате квиз-чемпионата в течение целого года; каждый сезон составляют три тура интеллектуальных соревнований. Первый сезон был открыт 25 сентября 2021 года, второй сезон «Лиги Знаний» стартует в сентябре 2022 года. Для участия нужно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте проекта.

Первый сезон «Лиги Знаний» длится в течение года и завершится в сентябре 2022-го. Первая отборочная игра состоялась 25 сентября 2021 года. Финал первого тура прошел 6 декабря в Москве, соревновались 50 команд из 14 регионов страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Владивостока, Новосибирска, Саратовской области, Калуги, Казани, Тамбова, Пензы, Йошкар-Олы, Орла, Стерлитамака и Уссурийска. Второй тур завершился 22 апреля и собрал в Москве команды из Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Москвы и Казани. Два тура первого сезона «Лиги Знаний» объединили уже 7000 команд — 33 000 человек из 570 российских городов.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.