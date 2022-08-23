Джакарта, 23 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Индонезийский корабль KM Glory Mary, следовавший из Манадо в Лирунг, сел на мель, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Командующий главной базой VIII военно-морского флота, первый адмирал вооруженных сил Индонезии заявил, что корабль сел на мель. Из-за дождя и тумана, которые мешали обзору, шкипер KM Glory Mary не мог управлять судном.

Военно-морская база направила команду для эвакуации пассажиров судна. На материк эвакуировали 202 пассажира и 17 членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, у истребителя ВВС Индонезии типа Hawk 100/200 лопнула шина во время плановых учений.