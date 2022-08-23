Москва, 23 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Вероятность потери для пользователя доступа к своим персональным данным в социальных сетях и к мессенджерам существовала всегда, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

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«Разрыв пользовательского соглашения со стороны компании, временный запрет доступа к аккаунту или его удаление, ограничение скорости доступа, ограничение платежей за рекламу — вот далеко не полный перечень вариантов развития событий.

Пункты пользовательских соглашений сформулированы настолько рамочно, что любые действия компаний-владельцев будут им соответствовать. И только в последнее время стали активно говорить о таком факторе, как национальная или территориальная привязка пользователей.

Уже есть возможность наблюдать за тем, как ограничивают россиянам доступ к приложениям и сервисам. И далеко не всегда это решение принималось под давлением регулятора. Инициатива в ряде случаев исходила от самих компаний-владельцев.

Но в тотальное и безусловное ограничение всех россиян к зарубежным социальным сетям и мессенджерам верится с трудом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам России рекомендуется отказаться от использования мессенджеров, которыми владеют юрлица в недружественных странах, чтобы избежать утечки персональных данных.

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