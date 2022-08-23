Уфа, 23 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. 336 млн рублей получит Башкирии в 2023 году в качестве грантовой поддержки от Ростуризма. Об этом 23 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Nashural.ru Шихан Юрактау

Глава региона сообщил, что на эти средства будут разработаны новые туристические маршруты, построены кемпинги, пляжи и зоны отдыха около воды, созданы условия для туристов с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы информационные центры.

«Башкирия — красивейшая республика. Нам есть что посмотреть самим и что показать гостям — горы, леса, озёра, целебные источники, геологические и исторические памятники. Но для привлечения туристов этого мало. Людям должно быть комфортно, нужна хорошая инфраструктура. А для этого важна грамотная, последовательная работа, которая позволит реализовать богатый туристический потенциал республики», — заявил он.

Глав региона напомнил, что в Башкирии создают и развивают геопарки, в республике работает программа «Башкирское долголетие. Туризм». В регионе строят и реконструируют дороги к популярным объектам, устанавливают указатели и информационные щиты, осуществляют другую работу по развитию туризма.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии проекты развития сельского туризма получат грантовую поддержку.