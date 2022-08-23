Москва, 23 августа 2022, 15:21 — REGNUM Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 6:3.
В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов, защитник Даррен Диц и форварды Максим Мамин и Сергей Плотников.
У «Спартака» отличились защитник Захар Арзамасцев и нападающие Шейн Принс и Данила Квартальнов.
Читайте также: «Торпедо» по буллитам победило московское «Динамо» в товарищеском матче