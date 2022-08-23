Москва, 23 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 6:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов, защитник Даррен Диц и форварды Максим Мамин и Сергей Плотников.

У «Спартака» отличились защитник Захар Арзамасцев и нападающие Шейн Принс и Данила Квартальнов.

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