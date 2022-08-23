Мелитополь, 23 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Возможная остановка Запорожской атомной электростанции будет иметь смертельные последствия для экономики бывш. УССР. Это «плохой сценарий» для всех, заявил 23 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Он отметил, что бывш. УССР экспортирует электроэнергию, но если подача с ЗАЭС прекратится, киевскому режиму придётся импортировать энергию. Сейчас Киев тратит 60% бюджета на военные расходы, и на покрытие имеющихся потребностей остатка не хватает.

«Энергетический удар будет смертельным для экономики и для простых людей, потому что действительно дома будет темно и холодно», — сказал Рогов.

Остановка ЗАЭС — для всех «плохой сценарий». При таком развитии событий подконтрольные Киеву территории «погрузятся в абсолютную темноту», добавил он.

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