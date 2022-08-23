Берлин, 23 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Западные страны будут придерживаться жестких санкций против России и оказывать киевскому режиму военную помощь, заявил 23 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, Запад «никогда не признает» присоединение Россией территорий бывшей УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Канады ввели новые санкции против России, в список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие.

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