Москва, , 15:16 — REGNUM Туристический потенциал России сильно недооценён отечественными путешественниками, заявила корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, управляющей компании «Группа отелей «Русские сезоны» Инна Рындина.

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«Практически в каждом регионе РФ можно найти уникальный спектр услуг, который можно и нужно развивать: от винодельческого потенциала до горнолыжного.

Однако главным барьером для комфортного отдыха гостей становится пока слаборазвитая инфраструктура: дороги, отели и историческая составляющая, которой требуется модернизация.

В среднем рентабельность гостиничного бизнеса налоговая оценивает в районе 7% от выручки, что, конечно, крайне низкие показатели особенно в сравнении с зарубежными странами и другими отраслями.

В дополнение к выделяемым грантам также крайне важно пересмотреть распределение налоговой нагрузки на регионы, предоставив им дополнительную самостоятельную возможность развивать свой потенциал», — считает эксперт.

Как сообщало, Ростуризм выбрал 48 российских регионов для выдачи грантов под проекты в сфере туризма в 2023 году, на эти цели заложено 5,3 млрд рублей.

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