Сан-Паулу, Бразилия, , 15:16 — REGNUM Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал нынешнюю внешнюю политику страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Лула да Силва Archive.government.ru

В своем выступлении в Сан-Паулу Лула призвал к изменению внешней политики Бразилии и подчеркнул, что «никто не любит лизать сапоги».

По мнению бывшего лидера рабочих, после завершения правления Партии трудящихся, членом которой он является, Бразилия «обеднела во внешней политике».

«Когда я был президентом, Селсо [Аморим] был лучшим министром иностранных дел в мире. Бразилия никогда не пользовалась таким уважением, как во времена нашего правительства. Когда-то эту страну уважали», — сказал Лула.