Ереван, , 15:16 — REGNUM Транспорт, который начнёт проезжать из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику через территорию Армении, не будет блокировать движение для местных машин. Об этом говорится в заявлении Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, распространённом пресс-службой.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в Армении объявили, что на границе с Азербайджаном откроют три КПП. В связи с этим в соцсетях стали сообщать об опасениях, что транспорт, следующий в Нахичевань и обратно, якобы будут сопровождать азербайджанские военнослужащие и перекрывать дорогу для армянских автомобилей.

«В настоящее время разрабатываются возможные маршруты и порядок транзита, при которых не планируется перекрытие местных и/или международных дорог и/или другие ограничения для передвижения населения Армении», — заявили в СНБ.

Напомним, в соответствии с трёхсторонними соглашениями России, Армении и Азербайджана, в регионе должны быть разблокированы все транспортные коммуникации. Ереван обязался обеспечить безопасность для азербайджанских граждан, следующих в Нахичевань и обратно. Баку это трактует так, что Азербайджану должен быть предоставлен «Зангезурский коридор».