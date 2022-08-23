Ульяновск, 23 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области в сентябре состоятся юношеские игры единоборств «Россия — Беларусь». Состязания пройдут по девяти видам единоборств, в которых ожидается участие около 300 спортсменов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

ИА REGNUM Перчатки для единоборств

Международные открытые спортивные соревнования пройдут 8 — 11 сентября. Предварительно в юношеских играх единоборств «Россия — Беларусь» планируется участие порядка 300 борцов из Белоруссии, Луганской Народной Республики и регионов Поволжья.

Спортсмены будут бороться по девяти видам единоборств: спортивной борьбе (греко-римская и вольная), боксу, дзюдо, тхэквондо, каратэ, кикбоксингу, кудо и самбо. Формат проведения мероприятий в минспорте Ульяновской области называют новшеством.

Помимо соревнований, также состоятся совместные тренировки, тематические круглые столы и экскурсии по Ульяновску.

Напомним, что в Ульяновске построят Дворец единоборств.

Отметим, что в июле в Ульяновской области прошла VIII Всероссийская летняя Универсиада, в которой приняли участие студенты из более чем 70 регионов по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее ульяновские власти заявляли о разработке спортивных программ на предприятия. Также власти планируют развивать киберспорт и спортивное программирование.

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