Оттава, 23 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Власти Канады ввели новые санкции против России, в список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие. Об этом 23 августа заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора», — заявил Трюдо.

По его словам, Канада также окажет дополнительную помощь организациям оборонной сферы киевского режима, передав необходимое оборудование и оказав техническую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России опубликовал очередной «стоп-лист» из 62 фамилий канадских граждан.

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