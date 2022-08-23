Омск, 23 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. По данным синоптиков, после прохладных дней в Омскую область возвращается лето.

Наталия Николаева ИА REGNUM Цветы. Лето

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20–21 августа в регионе наблюдалась холодная для летнего периода погода. Шли кратковременные дожди. Днём было преимущественно +14…+19 °С, по югу до +23 °С.

Синоптическая ситуация изменилась с 23 августа. По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, 23 — 25 августа Омская область будет находится в поле повышенного атмосферного давления. В регион придёт солнце и тепло. Лишь днём 25 августа в северных районах прогнозируется небольшой дождь.

Температура воздуха будет постепенно расти — днём от +19…+24 °С до +23…+28 °С. Однако ночи будут прохладными. Столбики термометров опустятся до +4…+9 °С. По ночам возможен туман.

Добавим, по климатическим наблюдениям синоптиков, 23 августа в Омске максимальная температура воздуха (+34,6 °С) наблюдалась в 1999 году. Минимальная температура была зафиксирована в 1978 году — +2.2 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи до 25 августа объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары.

Читайте также: В Сочи из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение