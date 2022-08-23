Уфа, 23 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Гранты преподавателям, мастерам производственного обучения государственных образовательных организаций Башкирии, реализующих программы среднего профессионального образования, предложили учредить в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области В калужском колледже

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона. Предполагается учредить десять ежегодных грантов в размере 690 тысяч рублей каждый.

Отмечается, что премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров одобрил представленные проекты постановления правительства.

«Министерству образования и науки необходимо организовать работу по проведению конкурса на присуждение гранта преподавателям, мастерам производственного обучения государственных образовательных организаций, расположенных на территории республики и реализующих программы среднего профессионального образования, а также по оценке эффективности деятельности и формированию рейтинга государственных профессиональных образовательных организаций», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что в учреждениях среднего профессионального образования Башкирии обучается свыше 104 тысяч человек. При этом подготовка кадров идет по 139 специальностям и 81 рабочей профессии. Сейчас по некоторым специальностям конкурс составляет до 43 человек на место, на профессии — до 20 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии создан республиканский совет по среднему профессиональному образованию. В республике утверждена стратегия развития среднего профессионального образования на 2022–2026 годы.