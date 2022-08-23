В Приэльбрусье водитель внедорожника погиб при падении машины в реку
Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 23 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие в Эльбрусском районе. Автомобиль сорвался с дороги в реку, в результате чего погиб водитель — 32-летний местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Эльбрусскому району, сообщили 23 августа в пресс-службе регионального управления МВД.
Автоавария произошла утром, около 09:00, на дороге между городом Тырныауз и сельским поселением Верхний Баксан. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Вытаскивать автомашину из реки пришлось с помощью спасателей. Было привлечено две единицы техники и десять человек личного состава. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка правоохранительных органов.