Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 23 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие в Эльбрусском районе. Автомобиль сорвался с дороги в реку, в результате чего погиб водитель — 32-летний местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Эльбрусскому району, сообщили 23 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

07. мвд. рф ДТП

Автоавария произошла утром, около 09:00, на дороге между городом Тырныауз и сельским поселением Верхний Баксан. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

«Водитель автомобиля УАЗ «Hunter» 32-летний житель г. Тырныауза, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в реку Баксан. В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Вытаскивать автомашину из реки пришлось с помощью спасателей. Было привлечено две единицы техники и десять человек личного состава. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка правоохранительных органов.