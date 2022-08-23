Сеул, 23 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи объявило десять регионов страны, наиболее пострадавших от проливных дождей, особыми зонами бедствия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Юн Сок Ёля.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление глава государства сделал 22 августа в ходе заседания кабинета министров.

По словам президента, в список включены районы, где уже завершена оценка ущерба, и её результаты соответствуют критериям особых зон бедствия. По мере завершения оценки в других регионах список может быть расширен.

Отмечается, что в регионах, получивших статус зон бедствия, 80% расходов на восстановление частных и государственных объектов возьмёт на себя центральное правительство. Кроме того, местные жители получат ряд льгот.