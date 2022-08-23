Москва, 23 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В августе котировки нефти Brent показывают снижение на 6,5%. Ключевым фактором такой динамики являются опасения по поводу глобальной рецессии и спроса на топливо, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Bashneft.ru Добыча нефти

«ОПЕК+ готова сократить добычу, чтобы скорректировать недавнее падение цен на нефть, вызванное плохой ликвидностью фьючерсного рынка и макроэкономическими опасениями, которые игнорируют чрезвычайно ограниченное физическое предложение нефти. Саудиты считают, что у ОПЕК+ есть средства и гибкость для решения текущих проблем.

Неделями ранее хедж-фонды преимущественно продавали сырую нефть в ожидании усиления экономического спада и снижения спроса на топливо. Отчасти по этой же причине по фьючерсам была невысокая ликвидность. Если саудиты выступают за удержание цен, делать ставки на дальнейшее снижение котировок нефти уже рискованно.

Но интересно в этой ситуации то, что ключевые нефтедобытчики считают, что сейчас снижение котировок ниже $90 за баррель надо защищать снижением предложения. Хотя в 2019 и 2021 гг. вполне нормальным для производителей считался ценник $65.

Поскольку лидер ОПЕК — Саудовская Аравия выступает в защиту цен на нефть, участники рынка предпочли, как минимум прикрыть свои «короткие» позиции, открытые по нефти. Кто-то вероятно, воспользуется шансом для создания длинных позиций. Поэтому 22 августа наблюдлался такой быстрый разворот цен на нефть вверх, — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мировой нефтяной рынок поразила шизофрения, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

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