* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 21:15 — REGNUM Существует большая вероятность того, что вторжение в страны Туркестанского региона со стороны Афганистана произойдёт до октября 2022 года. Об этом заявил киргизский политолог Марс Сариев в ходе экспертной дискуссию по ситуации в Афганистане.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, модераторами процессов в Афганистане являются не талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а власти США, которые оставили им большое количество оружия и военной техники.

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«Обращаю ваше внимание, что американцы анонсировали межафганскую конференцию которая пройдет на территории США. Недавно онипровели военные учения в Таджикистане, что может спровоцировать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на ответные действия против Таджикистана», — подчеркнул он.

Говоря о мерах противодействия, политолог отметил, что страны Туркестана, Россия, Китай, Иран и Пакистан должны проводить единую политику, в отношении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Консультироваться, возможно — создать единый мозговой центр для противодействия проектам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), создавая контрпроекты. Это единственный выход», — считает Марс Сариев.

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ИА REGNUM напоминает, что после бегства армии США из Афганистана летом 2021 года боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кратчайшие сроки взяли под контроль всю территорию этой страны. После поспешной «эвакуации» из Афганистана президента Ашрафа Гани 15 августа в стране произошла смена власти, в результате которой талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) создали собственное правительство.