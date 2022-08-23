Тюмень, , 15:01 — REGNUM В Тюмени перекрыт канал контрабанды драгоценных камней и золота. Об этом сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Золото, одна унция

Контрабандисты пытались вывезти из Тюмени в Узбекистан ювелирные изделия на сумму более 13,8 млн рублей. Подозреваемые были задержаны в момент прохождения таможенного контроля перед посадкой на самолёт рейсом Тюмень — Ташкент.

Отмечается, что подозреваемые к своей деятельности привлекали людей, которые делали ювелирные украшения со вставками бриллиантов, сапфиров, изумрудов и других драгоценных камней. А для вывоза золота 999 пробы отлили 300-граммовый крест.

Подозреваемый в организации контрабанды стратегически важных ресурсов по решению суда заключён под стражу, отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в московском аэропорту «Внуково» 18 августа поймали контрабандистов с 225 кг золота.

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