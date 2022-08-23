Тбилиси, 23 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Мелкие политические партии Грузии с радикальными лозунгами ожидают распада самой крупной стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом 23 августа заявил журналистам вице-спикер парламента республики Леван Иоселиани, комментируя анонсированные на осень протестные акции

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его мнению, уход из политики экс-президента страны Михаила Саакашвили критическим образом повлияет на основанную им партию ЕНД.

«Не будет никакой «горячей осени». Все понимают, что «Нацдвижение» может распасться из-за ухода Саакашвили из политики. Они хотят перетянуть часть их сторонников с помощью той радикальной повестки дня, которая приемлема для сторонников «Национального движения"», — сказал Иоселиани.

Депутат добавил, что у мелких политических партий нет такого ресурса, чтобы оказать сильное влияние на ситуацию в стране. И они попытаются расширить возможности за счёт распада ЕНД.

Напомним, адвокаты Саакашвили на протяжении последнего месяца неоднократно заявляют, что тот из-за сильных проблем со здоровьем не интересуется грузинской политикой. Сам он не делал таких заявлений.