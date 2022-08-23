Джакарта, 23 августа 2022, 14:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отменил визит на остров Калимантан в этом месяце, где собирался заложить первый камень государственного дворца в новой столице, сообщает CNN Indonesia.
Глава секретариата президента Херу Буди Хартоно заявил, что подготовка все еще продолжается. Запланированный визит президента был отложен до следующего месяца.
«Скорее всего, это произойдет в начале сентября, а не в конце августа из-за подготовки на местах», — заявил глава секретариата президента.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в провинцию Ачех заместитель посла России в Индонезии Вероника Новосельцева обсудила сохранение популяции тигров.
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