Джакарта, , 14:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отменил визит на остров Калимантан в этом месяце, где собирался заложить первый камень государственного дворца в новой столице, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо

Глава секретариата президента Херу Буди Хартоно заявил, что подготовка все еще продолжается. Запланированный визит президента был отложен до следующего месяца.

«Скорее всего, это произойдет в начале сентября, а не в конце августа из-за подготовки на местах», — заявил глава секретариата президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в провинцию Ачех заместитель посла России в Индонезии Вероника Новосельцева обсудила сохранение популяции тигров.

Читайте также: Россия пригласила Индонезию принять участие в форуме по сохранению тигров