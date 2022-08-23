Париж, 23 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Французские вина урожая 2022 года немного подрастут в цене из-за засушливого лета, вкусовые характеристики вин в ряде регионов тоже изменятся, но в целом качество вин останется на прежнем уровне. Об этом рассказали виноделы из разных регионов Франции.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Виноград

По словам президента профсоюза виноделов Иль-де-Франс Патриса Берсака, причин для повышения цен на вина несколько. Это и климатические причины, и снижение объёмов производства, и подорожание упаковочных материалов.

Из-за жары объём производства несколько снизится — до 42-45 млн гектолитров по итогам 2022 года. В 2021 году, когда урожай пострадал из-за заморозков, было произведено 37 млн гектолитров, а в 2020 году — 50 млн гектолитров, отмечает РИА Новости.

«Регионы к югу от Луары наибольшим образом почувствовали этот эффект. Жара сильнее всего скажется на прованских винах, винах региона Лангедок-Русильон, Бордо. Вина этих регионов будут сильнее отличаться по вкусу от привычных потребителю, чем вина Эльзаса или региона Шампань», — сказал Берсак.

Управляющий директор профсоюза виноделов Кот-де-Бур Дидье Гонтье уверен, что засуха не повлияла серьёзным образом на качество урожая. Виноградники скорее успешно пережили этот период, сильнее всего они пострадали в регионе Бордо.

О вкусовых характеристиках вин судить пока рано — решающими будут предстоящие недели. Потенциал вина не ставится под сомнение, сказал Готье.

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